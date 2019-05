La Commissione Ue è pronta a sanzionare l'Italia per il debito pubblico

Salvini, è nata una nuova Europa

Londra, 28 mag - (Agenzia Nova) - Il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, ha baciato il suo rosario e ringraziato Dio dopo il trionfo del proprio partito alle elezioni europee del 26 maggio. Un esito che rafforza il ruolo di Salvini come leader della destra nazionalista europea, scrive il quotidiano britannico "The Times", secondo cui le europee confermano come Salvini sia ormai "da solo al comando" del governo. Per il leader della Lega, con le europee, "è nata una nuova Europa fondata sul lavoro, sulla libertà, sui popoli e sui diritti". Alle europee, ricorda il "Times", il partito di Salvini ha ottenuto il 34 per cento, pari a 28 dei 73 seggi che spettano all'Italia nel Parlamento europeo, raddoppiando il 17 per cento raggiunto nelle elezioni politiche nazionali del 4 marzo 2018.

Salvini prepara l'assalto al potere

Madrid, 28 mag - (Agenzia Nova) - Le elezioni europee del 26 maggio hanno incoronato Matteo Salvini come il nuovo astro della politica italiana. Il suo partito, la Lega, in poco più di un anno, è infatti riuscito a raddoppiare i consensi e ad imporsi come prima forza nel Paese. La scalata del ministro dell'Interno - fa notare oggi il quotidiano spagnolo "El Pais" - non è stata minimamente intaccata dai casi di corruzione che hanno costretto alcuni dei suoi uomini di fiducia alle dimissioni, né dal pugno duro contro l'immigrazione, né dalla sua scarsa presenza al Viminale a causa dei continui impegni elettorali. Salvini è quindi volato dal 17 al 34,3 per cento, conquistando ben 9.153.384 cittadini italiani: un risultato sorprendente, soprattutto se lo si mette a confronto con la parabola del suo alleato al governo, il Movimento 5 stelle, che è invece crollato dal 33,4 per cento delle politiche dello scorso anno al 17,1 per cento. Secondo "El Pais", il prossimo passo di Salvini, 46enne che non ha mai lavorato al di fuori del partito, sarà "divorare" il maggior spazio politico possibile e accontentare il suo elettorale del nord con misure volte a stimolare l'economia. Fatto ciò, Salvini proverà poi l'assalto a Palazzo Chigi, forzando la rottura dei rapporti con i pentastellati e portando il Paese al voto anticipato per concretizzare l'enorme consenso accumulato.

Roma rischia sanzione da 3,5 miliardi di euro per non aver frenato il debito

New York, 28 mag - (Agenzia Nova) - La Commissione europea sta valutando la possibilità di intraprendere una procedura disciplinare a carico dell'Italia, la prossima settimana in relazione all'aumento del debito pubblico della Penisola, azione che potrebbe spianare la strada a una sanzione da 3,5 miliardi di euro, secondo un funzionario a conoscenza della questione. Lo riferisce “Bloomberg”, citando una fonte a conoscenza dell'argomento, secondo cui la decisione non è ancora stata finalizzata. L'avvio della procedura disciplinare avverrebbe nel quadro del regolare processo di monitoraggio del bilancio, probabilmente il 5 giugno, e segnerebbe un'escalation dello scontro di bilancio tra Roma e Bruxelles. Il vicepremier Matteo Salvini, ha dichiarato ieri, 27 maggio, che respingerà le richieste dell'Ue. Salvini, reduce dalla vittoria alle elezioni europee di domenica, 26 maggio, ha spiegato: "Mi è stato riferito che è in arrivo una lettera della Commissione europea sull'economia italiana". "Penso che gli italiani abbiano dato a me e al governo il mandato di ribaltare completamente, con calma e costruttivamente, i parametri che hanno portato all'instabilità lavorativa, alla disoccupazione e all'ansia”, ha dichiarato il leader della Lega.

Fusione Fca-Renault, le sfide del nuovo gigante

Madrid, 28 mag - (Agenzia Nova) - Il rallentamento delle vendite di auto nei grandi mercati, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e la necessità di investimenti massicci in nuove tecnologie sono alla base delle trattative avviate da Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Renualt per fondersi e dare vita alla terza casa automobilistica più grande al mondo. Lo scrive oggi, 28 maggio, il quotidiano spagnolo economico "Expansion", spiegando che la trattativa fra l'azienda italoamericana e il gruppo francese è solo l'ultima di un settore che sta cambiando rapidamente per affrontare le enormi sfida che l'industria deve affrontare a livello globale. Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, che ha gestito con successo l'unione tra Fiat e Chrysler, ha insistito per anni sul fatto che le case automobilistiche dovessero smettere di raddoppiare gli investimenti e lavorare insieme. Dopo la sua morte, avvenuta l'anno scorso, il presidente di Fca, John Elkann, ha iniziato a cercare un socio adeguato e, secondo quanto si apprende, la sua ricerca potrebbe essersi positivamente conclusa.

Scoperta a Roma una testa di Dioniso

Londra, 28 mag - (Agenzia Nova) - Nei giorni scorsi, a Roma gli archeologi hanno scoperto una testa in marmo del dio Dioniso, parte di una statua di epoca romana. Lo riferisce oggi il quotidiano britannico "The Telegraph".

