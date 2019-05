Lo sciopero del trasporto aereo atterra Alitalia

Sciopero personale aeroporti paralizza traffico aereo

Londra, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Lo sciopero del personale in corso oggi negli aeroporti italiani sta provocando la cancellazione di centinaia di voli e avrà conseguenze anche nei prossimi giorni. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Independent", aggiungendo che alcuni voli da e per l'Italia sono stati cancellati già dalla serata di ieri, 20 maggio. Inoltre, le maggiori compagnie aeree hanno già annunciato la cancellazione di diversi voli anche domani, 22 maggio. L'astensione del lavoro è stata proclamata dai lavoratori di tutti i settori dell'aviazione civile italiana nell'ambito di una vertenza sui salari e sulle condizioni contrattuali di lavoro.



Continua a leggere su Independent

Sciopero trasporto aereo, Alitalia cancella metà dei voli previsti per oggi

Madrid, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Alitalia ha cancellato metà dei voli previsti per oggi, 21 maggio, a causa di un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto aereo. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", aggiungendo che la compagnia, gestita da tre amministratori fallimentari dal 2017, ha attivato "un piano straordinario per limitare i disagi ai propri passeggeri". Tuttavia, si legge in una nota del vettore, Alitalia "è stata costretta a sospendere circa la metà dei voli, sia nazionali che internazionali, previsti per oggi, così come alcuni collegamenti nel pomeriggio del 20 maggio e all'alba di mercoledì 22 maggio".

Continua a leggere su La Vanguardia

Salvini costretto a fare marcia indietro su decreto sicurezza bis

Madrid, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, è stato costretto a fare marcia indietro sul decreto sicurezza bis, il provvedimento che, fra le altre cose, propone multe salate alle navi che sbarcano in Italia dopo aver soccorso migranti e, in caso di reiterazione o quando gli stranieri sbarcati siano più di 100, anche la confisca della nave. Lo scrive il quotidiano spagnolo "Abc", spiegando che nella tarda serata di ieri, 20 maggio, il Consiglio dei ministri ha rinviato l'approvazione del testo a causa delle forti obiezioni sollevate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal vice Luigi Di Maio, da diversi giuristi, dalle Nazioni Unite e persino dal Quirinale. Secondo quanto si apprende, l'Onu, attraverso l'Alto commissariato per i diritti umani, aveva scritto una lettera di 12 pagine al ministro degli Esteri, Enzo Moavero, e al responsabile del Viminale, chiedendo che il governo revocasse il decreto in quanto "viola i diritti umani, incoraggiando l'ostilità e la xenofobia contro gli immigrati". Salvini - si legge su "Abc" - ha accolto con una certa irritazione la missiva, suggerendo all'Onu di "dedicare le sue energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, invece di fare campagne in Italia". Tuttavia, nonostante i suoi tentativi di far passare il provvedimento, il Cdm ha alla fine optato per un rinvio delle discussioni.

Continua a leggere su Abc

Tria smentisce Salvini e garantisce il rispetto degli impegni presi

Madrid, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - L'Italia ha la ferma volontà di rispettare gli impegni presi con la Commissione europea sul contenimento del deficit e del debito pubblico. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dopo le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla disponibilità del governo a violare le norme imposte dall'Unione europea per stimolare l'occupazione. "Nel Def è scritta nero su bianco la volontà dell’Italia di rispettare gli impegni presi”, ha assicurato Tria in un'intervista a "Qn", rilanciata dal quotidiano economico spagnolo "Expansion". "Questo è ciò che conta e alla fine lo spread non potrà non tenerne conto", ha aggiunto il ministro, precisando che affermazioni come quelle di Salvini devono essere lette in un contesto elettorale, in cui si tende a parlare più alla leggera del dovuto.



Continua a leggere su Expansion

Telecom, utili primo trimestre 2019 in calo a 165 milioni

Madrid, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Telecom ha registrato un utile netto di 165 milioni di euro nel primo trimestre del 2019, in calo rispetto ai 199 milioni dell'anno precedente. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", aggiungendo che l'operatore italiano ha inoltre chiuso i primi tre mesi dell'anno con ricavi in calo del 4,6 per cento, a 4,47 miliardi (-2,9 per cento) e Ebitda a 1,8 miliardi, stabile contabilmente, ma in flessione del 2,1 per cento a parità di perimetro e di cambi.



Continua a leggere su La Vanguardia