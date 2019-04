La recessione in Italia e le responsabilità del governo

Il “giudizio devastante” di Standard and Poor's sul paese

Berlino, 29 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - L'agenzia di rating statunitense Standard and Poor's ha mantenuto invariata la sua valutazione del merito di credito dell'Italia a “BBB”, appena al di sopra dei “titoli spazzatura”. Al tempo stesso, le prospettive dell'economia italiana sono state valutate come “negative” da Standard and Poor's. Per il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung” si tratta di un “giudizio devastante” per l'Italia e, soprattutto, per la politica economica e di bilancio del governo. Sarebbe, infatti, l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte il responsabile della recessione in cui si trova l'Italia. In particolare, secondo Standard and Poor's, misure come la riforma delle pensiono nota come Quota 100 o il reddito di cittadinanza avranno effetti di molto breve periodo sulla crescita se non verranno accompagnate da riforme strutturali.

La rivoluzione della politica sociale con il reddito di cittadinanza

Berlino, 29 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Il reddito di cittadinanza è una “rivoluzione della politica sociale” che il governo ha voluto attuare “prima delle elezioni europee” del 26 maggio prossimo per rafforzare il proprio consenso. È quanto sostiene l'emittente radiofonica tedesca “Ard”, notando che il provvedimento, fortemente sostenuto dal Movimento 5 Stelle (M5S), ha un “costo fino a 5,6 miliardi di euro all'anno” ed è stato accolto “con scetticismo” dalla Commissione europea. Tuttavia, nota “Ard”, non pochi titolari del reddito di cittadinanza sono rimasti delusi. A causa della severa normativa che disciplina il sussidio, molti dei suoi destinatari non hanno ottenuto il totale di 780 euro mensili, ma somme nettamente inferiori, anche per esempio “soltanto 40 euro”.

Il presidente Confindustria Boccia loda la "maturazione" dei populisti

Londra, 29 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - I leader della coalizione populista al governo in Italia dal primo giugno del 2018 sono "maturati" nel loro primo anno al potere e ora accettano la necessità di collaborare con la Commissione europea, invece di combatterla. Lo ha affermato nella giornata di ieri, 28 aprile, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo quanto riferito oggi dal quotidiano britannico "Financial Times". Per Boccia, Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) sono "due partiti che non hanno mai governato prima il paese". Il presidente di Confindustria ha aggiunto quindi che, "dopo un anno" al governo, la maggioranza ha "molta più consapevolezza della propria responsabilità perla crescita economica". A ogni modo, M5S e Lega devono stare attenti a evitare quella retorica che potrebbe allarmare gli investitori internazionali che acquistano i titoli di Stato italiani.

Di Maio si riunisce a Varsavia con leader estrema destra Ue

Madrid, 29 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha portato ieri, 28 aprile, il suo messaggio anti-europeo in Polonia, nell’ambito di una convention con i suoi principali alleati europei in vista del voto per il rinnovo dell’Assemblea di Strasburgo, che si terrà dal 23 al 26 maggio. "Queste elezioni europee non saranno come le precedenti, in cui i partiti tradizionali hanno ottenuto la maggioranza", ha assicurato Di Maio, aggiungendo che la situazione in cui si trova l'Unione europea è tale che solo i partiti più vicini alle persone saranno in grado, con il loro messaggio di rinnovamento, di seminare speranza". Ad organizzare l’evento, scrive oggi il quotidiano spagnolo “El Mundo”, il partito polacco Kukiz 15, un movimento di estrema destra, definito da alcuni analisti come neofascista. Il suo leader, Pawel Kukiz, come Beppe Grillo per il M5S, proviene dal mondo dell'intrattenimento, nello specifico del teatro e della musica punk. A differenza del comico italiano però Kukiz, 55 anni, manca di popolarità e i sondaggi lo danno non oltre il 5 per cento. All’incontro a Varsavia hanno partecipato anche rappresentanti del partito croato Zivi Zid, del Nike NyT finlandese e dell'Akk greco.

L’inevitabile ricerca del patto

Madrid, 29 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Non c'è politica senza conflitto, ma nemmeno senza la possibilità di decidere, di governare. Eppure, ciò che prevale oggi non è la ricerca di punti in comune per sviluppare l'azione politica, ma la logica del muro: la costruzione di trincee dove vige l'arcaica dialettica amico-nemico. Lo scrive il quotidiano spagnolo “El Pais”, in un articolo in cui analizza la dimensione conflittuale a cui si assiste in vari Paese europei. Il caso dell'Italia – si legge sul giornale madrileno - dimostra che è possibile raggiungere patti di governo e, allo stesso tempo, vedere aumentare i propri consensi. Il riferimento è alla Lega di Matteo Salvini che, da quando la scorsa estate si è alleata con il Movimento 5 stelle per arrivare a Palazzo Chigi, ha visto la sua popolarità crescere fino quasi a raddoppiare i voti ottenuti alle elezioni generali del 4 marzo. La Lega, fa notare “El Pais”, ha usato quindi il patto per attaccare il potere e non per orientare strategicamente l’azione del governo.

Centinaia di neofascisti commemorano Mussolini a Predappio

Vienna, 29 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Centinaia di neofascisti hanno tenuto eri, 28 aprile, una marcia a Predappio in provincia di Forlì-Cesena, città natale e luogo di sepoltura di Benito Mussolini, per commemorare il Duce nel 74mo anniversario della sua fucilazione con l'amante Claretta Petacci, compiuta dai partigiani a Giulino di Mezzegra sul lago di Como. Secondo quanto riferito dal quotidiano austriaco “Tiroler Tageszeitung”, tra gli estremisti di destra “in camicia nera” riuniti a Predappio vi era anche la nipote del Duce, Edda Negri Mussolini. Alessandra Mussolini, altra nipote del dittatore fascista ed eurodeputata, aveva già visitato il mausoleo del nonno nella giornata del 27 aprile scorso.

EssilorLuxottica, Gentin nominato commissario ad acta

Parigi, 29 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Il 26 aprile scorso il Tribunale del commercio di Parigi ha nominato Frank Gentin “commissario ad acta” di EssilorLuxottica. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, ricordando che Essilor aveva richiesto la nomina di un commissario per uscire dall’impasse in cui è finito il consiglio di amministrazione del gruppo. Secondo l’ordinanza del tribunale, Gentin entro il 2 maggio dovrà procedere alla designazione di un arbitro per conto della società EssilorLuxottica” nell’ambito dell’arbitrato richiesto da Delfin, la holding di Luxottica. Gentin avrà inoltre un ruolo da mediatore all’interno del consiglio di amministrazione e avrà la responsabilità di prendere le decisioni nel caso in cui non si dovesse giungere a un accordo.

