Il duello Salvini-Macron alle Europee

Usa-Italia: colloquio telefonico Trump-Conte, focus su immigrazione ed economia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato personalmente, tramite il suo profilo Twitter, di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Ho parlato al primo ministro italiano, Giuseppe Conte, soprattutto in merito all’immigrazione, alle tasse, al commercio e all’economia dei nostri paesi. E’ stata un’ottima chiamata!”, ha scritto Trump su Twitter. La stampa statunitense sottolinea come la conversazione tra Trump e Conte giunga in un momento di difficoltà per l’Italia sia sul piano economico e di bilancio, sia su quello politico, con le tensioni tra le diverse componenti della maggioranza in vista delle elezioni europee. Infine, ulteriore fattore di preoccupazione per il governo di Roma sono i recenti sviluppi in Libia, con l’Italia chiamata in causa in prima linea per i suoi interessi economici e per il rischio di una ripresa dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo.