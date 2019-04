La crisi in Libia mette in crisi il governo

Italia: attriti nel governo su nuova ondata migratoria dalla Libia

- La crisi in Libia può far scattare una nuova ondata migratoria verso l’Italia. Lo sostiene il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che una simile situazione potrebbe far nascere nuovi attriti all’interno del governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle (M5S). “La Libia non può essere trattata come un tema da campagna elettorale”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. “Se qualcuno ha cambiato idea all’interno del M5S, me lo dica” ha dichiarato a sua volta il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Un rapporto dei servizi segreti italiani stima “almeno 6 mila migranti stranieri presenti in Libia, pronti oggi a imbarcarsi verso l’Italia”.