Otto italiani morti per lo schianto di un aereo in Etiopia

Etiopia: otto italiani morti nel disastro del volo Ethiopian Airlines

Berlino, 11 mar 08:37 - (Agenzia Nova) - Sono otto gli italiani finora identificati deceduti nel disastro del volo Ethiopian Airlines precipitato ieri, 10 marzo, poco dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba. Tra le vittime, Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale e assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia.



Tav, Conte guadagna tempo per salvare il governo

New York, 11 mar 08:37 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, sta cercando di spostare la controversia sul progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione dal piano della dialettica tra i partiti di governo a quello dell'interlocuzione Italia-Francia, nel tentativo di evitare che la questione possa innescare una crisi all'interno della coalizione tra Movimento 5 Stelle (M5S) e Lega. Lo scrive "Bloomberg", riferendo che Conte ha annunciato di aver chiesto al consorzio franco-italiano Telt, incaricato di realizzare l'infrastruttura, di "esimersi, con effetto immediato, da qualunque azione possa vincolare lo Stato italiano sui piani legale ed economico". Lega e M5S hanno visioni opposte in merito all'opportunità di realizzare l'opera. Lo scorso fine settimana, i Cinquestelle sono giunti per la prima volta ad evocare apertamente una crisi di governo, in risposta all'insistenza del leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla necessità di portare a compimento l'opera.



Francia-Italia: preoccupazione per fusione tra Essilor e Luxottica

Parigi, 11 mar 08:37 - (Agenzia Nova) - L’integrazione tra Essilor e Luxottica, che dovrebbe dar vita a un colosso del settore degli occhiali, preoccupa i mercati. È quanto afferma “Les Echos”, spiegando che il gruppo lo scorso 8 marzo ha registrato una perdita in Borsa di più del 6 per cento dopo aver pubblicato i conti del 2018. La società franco-italiana ha realizzato ricavi per 16,2 miliardi di euro (+3,2 per cento a cambio costante), mentre il margine operativo è sceso di 0,6 punti arrivando al 15,9 per cento delle vendite per un utile netto pro forma di 1,9 miliardi di euro (-1,7 per cento). Gli analisti si interrogano soprattutto sull’integrazione delle due imprese. “Essilor acquisterà più montature di Luxottica e Luxottica utilizzerà più lenti fabbricate da Essilor”, fanno sapere i dirigenti cercando di rassicurare gli azionisti.



Buccellati reinventata da una nuova generazione di designer

Londra, 11 mar 08:37 - (Agenzia Nova) - Il settimanale britannico "The Sunday Times" ha pubblicato ieri, 10 marzo ha pubblicato un'intervista in cui Maria Cristina Buccellati, la responsabile della comunicazione mondiale della celebre gioielleria Buccellati, racconta come la compagnia sia passata da essere un'antica impresa artigianale fino a diventare un marchio riconosciuto su scala globale, pur mantenendo il suo carattere di azienda familiare e anzi proprio grazie alla nuova generazione di eredi.

La Spagna batte l'Italia e si impone come primo esportatore di olio di oliva

Madrid, 11 mar 08:37 - (Agenzia Nova) - La Spagna batte l'Italia e si conferma come il principale esportatore di olio d'oliva in Europa. Lo scrive il quotidiano "Abc", rilanciando i dati delle Cooperative agro-alimentari secondo cui la Spagna esporterà nel 2019 il 75 per cento dell'olio d'oliva dall'Ue, pari a 1.600.000 di tonnellate, a causa del crollo di circa il 50 per cento del totale della produzione italiana, stimata a 205.000 tonnellate. Forti cali, sono previsti anche in Grecia (225.000 tonnellate, -35 per cento), e in Portogallo (110.000 mila tonnellate, -20 per cento).

Giorgio Moroder in tour mondiale. Un ritratto

Londra, 11 mar 08:37 - (Agenzia Nova) - In occasione dell'avvio del suo primo tour mondiale, il quotidiano britannico "The Times" pubblica oggi un ritratto di Giorgio Moroder, il musicista e compositore italiano universalmente considerato come il "padre" della musica disco. Moroder è vincitore di tre Oscar, quattro premi Grammy ed altrettanti Golden Globe.



