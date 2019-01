Italia: economia barcollante mette alla prova progetti governo

- I dati ufficiali che saranno resi noti oggi dall'Istat certamente confermeranno le aspettative negative espresse sull'economia dell'Italia, che potrebbe aver subito una contrazione per il secondo trimestre consecutivo. Lo sostiene il quotidiano britannico "Financial Times", che prevede la ricaduta in recessione dell'Italia, "l'anello debole dell'Ue" che da circa 20 anni soffre per la mancanza di una crescita significativa. Lo tesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avvertito ieri, 30 gennaio, di "aspettarsi un'ulteriore contrazione". Certamente, scrive il "Financial Times", l'andamento negativo dell'economia italiana riflette il più generale rallentamento dell'Europa. Tuttavia, la notizia che il paese è in "recessione tecnica" non poteva arrivare in un momento peggiore per la coalizione di governo. Le politiche espansive di Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) si basano su previsioni di crescita sostenuta che la totalità degli osservatori e degli esperti ora considera quantomeno ottimistiche. Ora, con la recessione tecnica che pare imminente, i critici del governo possono facilmente attaccare la maggioranza e la sua politica economica.