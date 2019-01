Tria tende la mano a Putin e cerca l'asse Italia-Russia

Il lato oscuro del potere in Italia

Amburgo, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Luigi Di Maio ha promesso agli italiani un nuovo miracolo economico. Il modello: gli anni sessanta. A quel tempo, la costruzione dell'autostrada del Sole e delle ferrovie contribuì al boom. Ora a favorire crescita e lavoro dovrebbero essere le autostrade digitali. Questa è la visione del vice presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle. Peccato che i tempi per guardare a un glorioso futuro non sono stati scelti in modo ottimale, scrive il settimanale tedesco “Der Spiegel”. Le statistiche e le associazioni di imprese hanno annunciato la loro disastrosa visione del prossimo futuro: nessuna crescita, ma recessione. Per due trimestri la produzione industriale si è ridotta e per il 2019 le prospettive non sono delle migliori. Le autostrade digitali progettate da Di Maio sono una chimera in un paese in cui molte persone devono scendere in strada per avere segnale per i loro cellulari.



L'Italia abbandona la caccia ai "terroristi" esiliati in Gran Bretagna

Londra, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia sembra aver rinunciato a far estradare dalla Gran Bretagna un terrorista condannato, nonostante la sua campagna per ottenere la restituzione di presunti latitanti in Europa: lo scrive il quotidiano britannico "The Times" in edicola oggi giovedì 17 gennaio, in un articolo dedicato alle vicende giudiziarie del 56enne Vittorio Spadavecchia, che vive a Londra dal 1982; l'uomo fu condannato in contumacia in Italia nel 1986 con le accuse di terrorismo, possesso illegale di armi da fuoco, furto e rapina a mano armata. A quanto riferisce il giornale inglese, l'Italia non ha fatto alcuna nuova richiesta per estradarlo dopo che un tribunale britannico rifiutò la richiesta presentata nel 2016: le autorità italiane non presentarono neppure appello contro quella sentenza. Spadavecchia, ricorda il "Times", ha sempre negato con forza di essere mai stato coinvolto in eventi criminosi: il suo nome tuttavia figura in testa alla lista di ricercati stilata in questi giorni dai media italiani a seguito delle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che dopo l'arresto in Bolivia del terrorista di estrema sinistra Cesare Battisti ha chiesto soprattutto alla Francia, ma anche ad altri governi europei, di consegnare i criminali rifugiati nei loro paesi; Spadavecchia secondo le accuse avrebbe fatto parte di un gruppo terroristico neo-nazista, i Nuclei armati rivoluzionari (NAR) nativo in Italia dal 1077 al 1981.

Italia-Russia: ministro Tria, "fondo comune di investimenti nel prossimo futuro"

Mosca, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia e la Russia avvieranno un progetto volto a creare un fondo di investimento bilaterale nel prossimo futuro. E’ quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria in un’intervista all’emittente russa “Rossija 24” nell’ambito della sua visita in Russia. "Stiamo lavorando alla questione: è previsto un fondo comune russo-italiano che finanzi i progetti di investimento in Russia, in Italia e in altri paesi, è un grande progetto e inizieremo la sua attuazione presto", ha spiegato Tria. Il ministro ha inoltre osservato che la cooperazione tra i due paesi è stata di “altissimo livello” ma che ci sono ancora margini per migliorare. Tria ha anche ricordato che la Russia è il principale fornitore di risorse energetiche per l'Italia, aggiungendo che "non ci sono problemi in questo senso". Il ministro dell'Industria e del Commercio russo Denis Manturov ha annunciato lo scorso dicembre che gli investimenti esteri diretti dell'Italia in Russia hanno raggiunto i 4,3 miliardi di dollari, mentre gli investimenti russi in Italia erano ammontati a 2,8 miliardi di dollari nel 2018, aggiungendo che entro la fine dell'anno il commercio russo-italiano avrebbe raggiunto i 28 miliardi di dollari, 4 miliardi in più rispetto al 2017.

Pacco bomba esplode di fronte a una nota pizzeria di Napoli

Madrid, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Un pacco bomba è esploso all'alba di ieri, 16 gennaio, di fronte alla sede principale di Sorbillo, storica pizzeria di Napoli. L'esplosione, secondo quanto si apprende, avrebbe causato importanti danni alla struttura ma nessun ferito. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che l'ordigno potrebbe essere stato piazzato da affiliati alla Camorra, la mafia locale, per inviare al proprietario dell'attività un messaggio intimidatorio. Il fatto è stato denunciato dal titolare della catena di pizzerie, Gino Sorbillo, con un post sui social network in cui lo si vede di fronte al suo locale danneggiato con un cartello fra le mani con su scritto: "Chiuso per bomba".



Al Bano difende la politica anti immigrazione di Salvini

Madrid, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Anche Al Bano entra nella polemica sull'immigrazione lanciata dal palco del Festival di Sanremo. Dopo le critiche espresse dal conduttore e artista Claudio Baglioni, che ha duramente attaccato il governo gialloverde, il celebre cantante pugliese è sceso in difesa della linea dura portata avanti dal ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. "Io rispetto gli immigrati perché lo ero anch'io, ma l'ordine è necessario perché l'immigrazione selvaggia porta al caos, è vero che dobbiamo aiutare chi fugge dalla guerra, chi fugge dalla fame e dall'ingiustizia, ma abbiamo bisogno di un piano europeo", ha detto in un'intervista al settimanale "Oggi", rilanciata dalla "Vanguardia". "Non si può far ricadere tutto il peso sull'Italia, che è già un disastro da sola", ha aggiunto Al Bano, definendo Salvini come "un politico che mantiene ciò che promette" e che, per questo, può essere "solo applaudito". © Agenzia Nova - Riproduzione riservata



