Italia: Salvini più moderato per consolidare l'avanzata della Lega nei sondaggi

- I sei mesi al governo dell'Italia con il Movimento 5 Stelle (M5S) hanno visto una brusca retromarcia nei confronti dell'euro da parte del vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Lo scrive il quotidiano britannico "Financial Times" che, commentando alcune delle dichiarazioni più recenti di Salvini sull'Europa, ritiene che tali affermazioni avrebbero potuto essere pronunciate da un qualsiasi politico di centro-destra. Questa trasformazione in senso apparentemente moderato del leader della Lega, scrive il "Financial Times", è stata accentuata nelle ultime settimane quando Salvini ha evitato di portare fino alle estreme conseguenze lo scontro con la Commissione europea sulla legge di stabilità per il 2019. "All'ultimo momento", il ministro dell'Interno ha, infatti, accettato di modificare la legge di bilancio, nonostante per mesi avesse ribadito di non volerne cambiare "nemmeno un comma". Secondo il "Financial Times", la svolta di Salvini è dettata dal desiderio di attrarre anche i voti degli elettori moderati. A tal fine, Salvini ha adottato un approccio più pragmatico, adattando la sua strategia elettorale per cementare il nuovo status della Lega come forza di aggregazione dell'intera destra italiana in vista delle elezioni europee, che si terranno a maggio 2019. I sondaggi sono concordi nel rilevare che la Lega ha ormai stabilmente superato la soglia del 30 per cento delle preferenze. Una nuova coalizione di centro-destra, guidata dalla Lega e con la partecipazione di Forza Italia e di altri partiti di destra e di centro, potrebbe quindi garantire a Salvini i numeri per formare un governo più stabile ed omogeneo di quello attuale.