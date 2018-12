Le sfide di Italia e Spagna nel ventesimo anniversario dell’euro

Le sfide di Italia e Spagna nel XX anniversario dell’euro

- La moneta unica festeggia i suoi primi 20 anni in un’Europa divisa fra chi preme per una maggiore collaborazione fra Stati membri e chi, invece, reclama più autonomia. Lo scrive il quotidiano “El Mundo”, suggerendo che, data la crescente sfiducia del Nord ad accettare di andare oltre nell'integrazione, l'Italia e la Spagna dovrebbero trasmettere più sicurezza che mai per assicurarsi in modo intelligente un solido ombrello per il loro debito bancario e pubblico. Tuttavia, sottolinea il giornale, pare che l'Italia abbia optato per fare il contrario e la Spagna, in questo, non è da meno. Il Belpaese, che detiene il più grande deficit nella zona euro, è uno dei pochi alleati ad aver elaborato un progetto di bilancio che presenta un "rischio di non conformità" alle norme comunitarie. In questo ventesimo anniversario dell'euro, sia l’Italia che la Spagna stanno sprecando tempo per convincere i loro partner di essere sufficientemente affidabili per ricevere più protezione dall'euro invece di “sistemare il tetto quando c’è il sole”.