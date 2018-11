Italia e Francia in guerra su Leonardo Da Vinci

Italia: il ministro dell’Economia ribadisce agli alleati europei che il bilancio non verrà modificato

- Il governo italiano non cede alle pressioni dell'Unione europea. In occasione del vertice dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell'Eurozona, celebrato lunedì a Bruxelles, il responsabile del Tesoro, Giovanni Tria, ha ribadito che non ci saranno cambiamenti nel progetto di bilancio per il 2019, nonostante le minacce della Commissione europea di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia per deficit eccessivo. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo “Abc”, sottolineando che, se Bruxelles dovesse mettere in pratica i suoi avvertimenti, allora il governo gialloverde potrebbe essere colpito da dure sanzioni intorno alla fine di gennaio. Ma l’Italia vuole tirare dritto per la sua strada con una manovra che prevede un deficit del 2,4 per cento in rapporto al Pil, il doppio rispetto a quanto accordato dal governo precedente e a dispetto del mostruoso debito pubblico, che ammonta a 2.300 miliardi di euro, il 132 per cento del Pil. Per convincere l'Ue, il ministro Tria ha promesso che il governo in nessun caso sforerà il suo obiettivo, circostanza questa che in Europa credono sia altamente improbabile. Secondo alcuni media, Bruxelles avrebbe chiesto all'Italia di ridurre le spese per il 2019 di 18-22 miliardi di euro, una cifra che potrebbe essere raggiunta eliminando le sue due principali promesse elettorali: il reddito di cittadinanza e la riduzione dell'età pensionabile.