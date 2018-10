Che cos’è il neo fascismo europeo?

- L'Europa sta svelando un'identità incerta. Ne è convinto il quotidiano spagnolo “El Pais” che, in un editoriale dal titolo “Che cos’è il neofascismo europeo?”, disegna un quadro piuttosto grigio del Vecchio continente. Il nuovo ciclo che si è aperto con la crisi del 2008, spiega il giornale, ha messo in luce sia il deficit democratico, per quanto riguarda la governabilità dell'Unione, sia la disgregazione sociale che ha colpito diversi strati della società. Dieci anni dopo l'inizio di questa deflagrazione economica, paragonabile a quella del 1929, e sotto l'auspicio di una strategia di uscita "austericida", il terreno sociale è più favorevole che mai allo sviluppo di movimenti nazionalisti di estrema destra, che si oppongono al processo di integrazione europea in nome di identità etniche, politiche, culturali e confessionali, facendo appello, come bandiera, alla difesa della nazione assediata attraverso l'esclusione xenofoba. Ora, l'estrema destra governa, o influenza già in modo decisivo, le politiche di Ungheria e Polonia. In Austria e in Italia, sono gli stessi governi ad assumere politiche xenofobe; in altri paesi, i partiti neofascisti occupano posizioni rilevanti in istituzioni vicine alla cittadinanza (comuni, associazioni locali, servizi sociali pubblici, ecc.), che sono ideali per attuare i loro programmi. Di fronte a questa situazione molto seria, è essenziale che le forze democratiche prendano le redini dalla radice. L'intero processo europeo, così duramente vinto dalla Seconda Guerra Mondiale, potrebbe esplodere sotto i colpi furiosi di queste forze oscure. Neutralizzare l'estrema destra rappresenta una sfida europea e, pertanto, la risposta deve essere europea.