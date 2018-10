La politica Ue "dei trucchi e dei rinvii" può funzionare con il Regno Unito, non con l'Italia

- Mentre nel Regno Unito vi è chi sta cercando di mantenere il paese nel mercato unico dell'Unione europea nonostante il referendum del 2016 sulla Brexit, ironicamente tra Bruxelles e Roma è in corso una crisi politico-finanziaria che potrebbe portare l'Italia ad uscire dall'Eurozona. Lo sostiene sul quotidiano britannico "The Telegraph" Roger Bootle, presidente della società di analisi macro-economiche Capital Economics. In particolare, Bootle ricorda come il principale obbiettivo dell'istituzione della moneta unica europea, una maggiore convergenza delle economie dei paesi aderenti, sia sostanzialmente fallito. Inoltre, l'adozione dell'euro ha provocato diversi problemi all'economia italiana. Venendo all'attuale braccio di ferro con la Commissione europea sulla Legge di bilancio italiana per il 2019 che il governo di Roma dovrebbe presentare oggi a Bruxelles, Bootle si dice convinto che le due posizioni siano inconciliabili e che si andrà ad uno scontro frontale, evitabile solo se una delle parti farà marcia indietro. Tuttavia, avverte il presidente di Capital Economics, non ci si deve attendere che il confronto tra Commissione europea e Italia risolva né questa settimana e neppure nel breve-medio periodo. Quando Bruxelles si è trovata ad affrontare questo tipo di crisi infatti, la sua politica è sempre stata quella di "imbrogliare le carte e rinviare". Tuttavia, afferma Bootle, a differenza del passato questo caso con il tempo la situazione può soltanto peggiorare. Se già oggi l'Italia ha un problema di crescita, la situazione peggiorerà alla prossima flessione dell'economia globale. "Non riesco proprio a immaginarmi", scrive Bootle, "come il governo italiano possa essere disposto ad assistere pigramente mentre la sua debolissima crescita si tramuta in una recessione". Per Bootle, "non sarà affatto una di quelle brevi e divertenti opere liriche italiane, al contrario sarà una tragedia comparabile alla lunga ed epica tragedia del Ciclo dell'Anello di Richard Wagner ed in conclusione ci sarà la distruzione del Walhalla ed il Crepuscolo degli Dei", ossia la fine dell'euro e dell'Ue.