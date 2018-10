Gli economisti tedeschi dicono che gli stati Ue “devono proteggersi” dall'Italia

Italia: stampa austriaca, il paese si avvicina a nuova crisi bancaria

Vienna, 12 ott 08:29 - (Agenzia Nova) - Il settore bancario dell'Italia “si sta avvicinando a una nuova crisi” che potrebbe essere innescata a breve dal continuo aumento del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. È quanto scrive il quotidiano austriaco “Der Standard”, citando analisti della società di servizi finanziari Credit Suisse. Importanti istituti di credito italiani, come la Cassa di risparmio di Genova (Carige) o il Monte dei Paschi di Siena (Mps), affrontano gravi criticità. Carige è infatti “sull'orlo della bancarotta”, mentre Mps avrà bisogno di altri fondi pubblici. La situazione delle banche italiane potrebbe andare del tutto fuori controllo qualora lo spread tra i titoli pubblici di Italia e Germania raggiungesse i 400 punti, evento “probabile” secondo “Der Standard”. Un tale sviluppo “potrebbe richiedere aumenti di capitale a molte banche” dell'Italia, che detengono circa 360 miliardi di euro in titoli di Stato italiani.

Italia: Salvini, squadre di calcio pagheranno per sicurezza stadi

- Le società di calcio italiane contribuiranno alle spese per la sicurezza degli stadi. È quanto proposto dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo quanto riferisce oggi il settimanale tedesco “Focus”. Lamentando ogni fine settimana “migliaia di agenti di polizia debbano garantire l'ordine pubblico durante le partite di calcio gravando sulle casse dello Stato”, in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook, Salvini ha affermato: “Chiederemo alle società, che spendono milioni di euro per i loro giocatori, di impiegare tra il 5 e il 10 per cento dei proventi dei biglietti in spese per la sicurezza”. Secondo il ministro dell'Interno, “non è giusto che tutti gli italiani debbano pagare per evitare che i tifosi si scontrino negli stadi”. Poiché hanno “un patrimonio sufficiente, le squadre di calcio possono dare certamente il loro contributo” alla sicurezza negli stadi, ha affermato Salvini.