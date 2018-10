Italia: dubbi sul reddito di cittadinanza

- In Italia il reddito di cittadinanza suscita forti perplessità. Lo scrive “Les Echos” spiegando che si tratta della principale misura del Movimento 5 Stelle. I mercati internazionali non sono i soli a preoccuparsi, visto che anche all’interno della Lega sono in molti a definirlo come un provvedimento assistenziale per dei “meridionali che resteranno sul divano”. Per contenere il malcontento attorno a questa misura, il vicepremier Luigi Di Maio ha posto una serie di paletti. I 780 euro mensili previsti dal reddito di cittadinanza potranno essere percepiti solamente da italiani o stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni, il cui reddito è inferiore ai 9.360 euro all’anno per i single e 10.140 euro per le coppie. Per i proprietari di una casa o di un appartamento la somma sarà di 400 euro. I versamenti verranno bloccati dopo che si rifiuterà per la terza vota una proposta di lavoro.