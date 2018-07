Matteo Salvini loda Putin prima del viaggio in Russia

Immigrazione: l’Ue apre alla modifica del mandato della missione "Sophia"

Washington, 10 lug - (Agenzia Nova) - La richiesta dell’Italia di rivedere i termini delle missioni navali comunitarie intraprese dall’Unione europea nel Mediterraneo, per contrastare il traffico di esseri umani, può essere oggetto di confronto nel contesto della revisione strategica in atto. Lo hanno dichiarato ieri funzionari della Commissione europea, riferendosi all’operazione navale europea “Sophia”, criticata dal ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini per la prassi delle navi europee di sbarcare tutti i migranti soccorsi in mare in Italia. Una portavoce della Commissione europea, Natasha Bertaud, ha dichiarato che l’operazione è oggetto di una revisione strategica che “darà l’opportunità di discutere la posizione italiana”. L’attuale mandato di Sophia scade alla fine dell’anno, e in passato ha già subito modifiche. Bertaud ha ricordato che ad oggi la Guardia costiera che coordina i salvataggi – nello specifico, quella italiana – ha l’onere di indicare i porti di sbarco.

Continua a leggere l'articolo del Washington Post

Nessun ingorgo alla frontiera con l’Austria per i controlli per la Conferenza dei ministri degli Interni

Berlino, 10 lug - (Agenzia Nova) - La ripresa dei controlli delle frontiere da parte dell'Austria non ha causato i temuti ingorghi, specialmente a Kufstein. “I disagi per gli automobilisti sono molto limitati”, ha affermato il capo del dipartimento regionale del trasporto tirolese, Markus Widmann. A nessuno è stato negato l’ingresso fino al primo pomeriggio, secondo la sede della Polizia provinciale del Tirolo. L’Austria ha giustificato i controlli di cinque giorni con le misure di sicurezza in occasione della conferenza di due giorni dei ministri dell'Interno della Ue a Innsbruck, che si terrà il 12 e 13 luglio prossimi. Su alcune strade secondarie, così come al Brennero, i conducenti vengono fermati più volte. “Con questi controlli casuali, vogliamo impedire ad agitatori violenti di arrivare fino alla riunione”, ha detto Widmann. I controlli sono iniziati domenica sera in diversi importanti valichi di frontiera. I veicoli devono rallentare fino a venerdì ad una velocità di 30 km/h. I funzionari esaminano le auto, fermano casualmente i singoli veicoli e controllano le carte d’identità, i passaporti e le patenti di guida. Però l’ingresso in Austria, via Salisburgo e Passau, è possibile senza alcun controllo. Le autorità austriache hanno sottolineato che le misure di controllo non sono collegate al dibattito sull’immigrazione, ma servono per garantire “sicurezza e ordine”. Il 20 settembre si svolgeranno ulteriori ispezioni di cinque giorni per l’incontro dei capi di Stato e di governo della Ue a Salisburgo.

Continua a leggere l'articolo di Handelsblatt

Matteo Salvini loda Putin prima del viaggio in Russia

Londra, 10 lug - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno dell'Italia, Matteo Salvini, ha annunciato l'intenzione di recarsi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, in quello che sarebbe un ulteriore rafforzamento dei legami tra la Russia ed i partiti politici populisti dell'Europa: lo scrive il quotidiano economico britannico "The Financial Times", riferendo che ieri lunedì 9 luglio nel corso di un comizio in provincia di Brescia Salvini ha dichiarato di voler assistere alla finale dei Campionati mondiali di calcio a Mosca e di sperare di poter incontrare in quell'occasione il presidente russo Putin; il ministro dell'Interno italiano ha aggiunto che pensa anche di incontrare il suo collega russo agli Interni, per "discutere misure contro il terrorismo islamico, che sembra sconfitto ma non lo è". Il "Financial Times" commenta affermando che le diplomazie occidentali stanno monitorando con attenzione ciò che succede a Roma sin da quando, ai primi di giugno, al governo è arrivata la coalizione tra la Lega di Salvini ed il Movimento 5 stelle, temendo di vedere un riallineamento della politica estera dell'Italia in un senso più favorevole alla Russia di Putin.

Continua a leggere l'articolo del Financial Times

Ilva, il governo italiano vuole una proposta "molto migliore" da ArcelorMittal

New York, 10 lug - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Industria italiano, Luigi Di Maio, ha dichiarato ieri che il nuovo governo italiano si aspetta una proposta "molto migliore" dal colosso siderurgico ArcelorMittal per l'acquisizione dello stabilimento Ilva di Taranto, sia in termini di standard ambientali che di occupazione. L'acciaieria, la più grande in Europa, è sotto gestione speciale da parte dello Stato dal 2015 a causa di gravi irregolarità ambientali contestate dalla magistratura italiana. ArcelorMittal doveva acquisire lo stabilimento il 1° luglio scorso, ma il ministro Di Maio ha frenato l'operazione, giudicando i termini dell'accordo insoddisfacenti.

Continua a leggere l'articolo del New York Times

Dolce & Gabbana accusati di plagio da due paesini spagnoli

Madrid, 10 lug - (Agenzia Nova) - I sindaci dei comuni spagnoli Vilariño de Conso e Viana do Bolo hanno accusato di plagio la griffe Dolce & Gabbana. Secondo i due amministratori, il noto marchio italiano avrebbe copiato i disegni che campeggiano sui vestiti dei “boteiros”, le figure principali del carnevale locale, per realizzare un abito della collezione primavera-estate 2018. In particolare, si legge sul quotidiano “Abc”, i due stilisti avrebbero copiato un’immagine che rappresenta dei cuori multicolore concentrici. I due comuni vorrebbero che Dolce & Gabbana riconoscesse di aver usato uno degli abiti di boteiro. “Chiediamo un riconoscimento pubblico per la gente cha lavora alla sfilata di carnevale”, hanno dichiarato.

Continua a leggere l'articolo di Abc