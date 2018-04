L'estremismo violento del passato perseguita il presente populista dell'Italia

Italia: i populisti vogliono chiudere con l'austerità

- I due vincitori delle elezioni in Italia, Movimento 5 stelle e Lega, concordano su un punto: il paese ha bisogno di una politica fiscale espansiva. L’aumento della spesa pubblica dovrebbe reinnescare la crescita e dare a milioni di italiani speranze per un futuro migliore. I due partiti populisti hanno anche trovato un nemico comune: le misure di austerità dei governi passati. Un nemico che era anche il loro più grande aiuto. “Senza austerità, non sarei mai arrivato al Senato”, ha detto il professor Alberto Bagnai, esponente sovranista della Lega Nord. I socialdemocratici, scrive la "Sueddeutsche Zeitung", hanno lasciato un rapporto deficit-pil all'1,9 per cento nel 2017 e la tendenza all’aumento del debito esorbitante dopo dieci anni è stata almeno invertita. Ora la domanda nell’aria è: l’Italia rischia di ripiombare nelle turbolenze finanziarie? Il commissario europeo per gli Affari monetari, Pierre Moscovici, ha deciso la settimana scorsa di fare pressione sull’Italia, ancora impegnata a definire gli equilibri per la formazione del nuovo governo. Moscovici ha ricordato alla terza economia dell’Unione i suoi obblighi: “Al fine di ridurre l’elevato debito italiano, la crescita deve essere perseguita con vigore, mantenendo allo stesso tempo una politica di bilancio responsabile”. Le sue parole erano rivolte ai partiti di protesta Cinque Stelle e Lega, che secondo il quotidiano tedesco ignorano il problema del disavanzo nei loro programmi. Secondo la "Sueddeutsche Zeitung", presto le promesse elettorali dei due partiti dovranno fare i conti con la realtà: prima dell’estate sarà necessario un bilancio supplementare di almeno 3,4 miliardi di euro. “Il tempo dei talk show è scaduto per i populisti”, afferma il ministro uscente Carlo Calenda. Negli ultimi anni, la Commissione europea ha concesso flessibilità ai governi romani. In cambio delle riforme, Bruxelles ha approvato 30 miliardi di euro di nuovo debito. “Attenzione, dopo la Brexit, la Ue ha cambiato atteggiamento”, afferma Calenda. L’Europa aspetta e i mercati finanziari sembrano sereni. Quattro settimane dopo lo shock elettorale, sembra che non sia successo nulla. Il premio di rischio per i titoli di Stato italiani è addirittura leggermente inferiore a prima del 4 marzo. Solo il grande investitore Blackrock consiglia ai suoi clienti di separarsi dai titoli italiani. Il rischio, però - scrive il quotidiano tedesco - non sarà scongiurato fino a quando il paese non si sarà liberato dal peso di un rapporto debito-Pil del 131,5 per cento. Dopo la fine della politica monetaria con i tassi di interesse ultra-allentati di Mario Draghi, il Paese rischia di essere ricacciato nella spirale del debito. A differenza del 2011, non potrà sperare in un salvataggio da Francoforte. “La situazione potrebbe essere difficile”, ha dichiarato Carlo Cottarelli, ex capo della politica finanziaria al Fondo monetario internazionale (Fmi). Poco impensierita si è dichiarata Christine Lagarde: “Le idee politiche cambiano quando qualcuno va al governo e deve prendere decisioni per il proprio paese”. Il potere acuisce solo l’intuizione delle conseguenze della politica fiscale. “Questo test di realtà funziona sempre”, ha affermato Lagarde.