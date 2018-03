L'Italia vota per l'irresponsabilità, l'Europa dovrebbe preoccuparsi

- Si sapeva che il risultato delle elezioni italiane di domenica scorsa sarebbe stato confuso, ma la realtà ha superato tutte le aspettative e ora l'Italia si trova di fronte a prospettive politiche che si annunciano tutte più o meno dannose per la sua economia e per lo stato delle sue finanze pubbliche: è da questo assunto che parte l'ultima edizione in edicola del settimanale britannico "The Economist" per una lunga analisi delle ragioni del voto italiano a favore dei partiti populisti e delle conseguenze che esso può avere nel resto dell'Europa. "The Economist" ne conclude che l'Italia rappresenta un rischio sistemico per l'euro, finché non riuscirà a riformarsi; e non sembra affatto in grado di farlo, come risulta evidente dopo le ultime elezioni.