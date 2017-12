La battaglia del grano è una lotta di tutti contro tutti

Padoan denuncia i tentativi di inasprire le regole Ue per le banche

- Il ministro delle Finanze italiano, Pier Carlo Padoan, ha attaccato i tentativi di inasprire le regole dell'Eurozona per le banche: lo scrive il quotidiano britannico "The Financial Times" riferendo i contenuti della sua audizione, ieri lunedì 18 dicembre, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi delle banche creata nello scorso mese di settembre per esaminare le cause del fallimento di diversi istituti di credito. Le audizioni della commissione, davanti alla quale comparirà oggi il presidente della Banca d'Italia Ignazio Visco, sono diventate un vero e proprio spettacolo politico in vista delle elezioni parlamentari previste per i prossimo mese di marzo. Padoan ha ammesso che l'Italia ha beneficiato della "flessibilità" delle regole europee che hanno permesso a Roma di iniettare miliardi di euro nel salvataggio di diverse banche, come Paschi di Siena e gli istituti regionali del Veneto: ora però questo stato di cose "viene contestato da alcuni in Europa", ha spiegato ai commissari parlamentari citando le proposte di revisione dei criteri per la "ricapitalizzazione precauzionale" delle banche in difficoltà e i tentativi di imporre il sistema del "bail-in" in tutti i casi di liquidazione degli istituti falliti. "E' necessario preservare la flessibilità delle regole Ue per consentire di utilizzare l'attuale fase di transizione come un passo verso l'unione bancaria", ha dichiarato Padoan, spiegando che "se i costi della risoluzione delle crisi dovessero essere sostenuti solo a livello nazionale, ciò minerebbe alla base l'obbiettivo dell'unione bancaria". A margine dell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea tenutosi nello scorso fine settimana a Bruxelles, ricorda il "Financial Times", il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno proposto un ultra-ambizioso piano di riforme dell'Eurozona da realizzare entro il prossimo mese di marzo come pietra angolare del rilancio dell'Ue: ma ci sono ancora grandi divergenze di approccio e gli esponenti di diverse capitali hanno avvertito che sarà difficile appianarle prima che si concludano le trattative in Germania per la nascita di un governo di coalizione. Da parte sua Roma, nota il quotidiano economico britannico, sostiene che le proposte per ridurre i rischi del sistema bancario debbano essere accompagnate da misure per condividere quei rischi tra tutti i paesi della moneta unica. In particolare si chiede che ci sia un approccio uniforme al fallimento delle banche e che venga istituito un fondo comune di sicurezza. L'Italia inoltre ha resistito alla spinta della Banca centrale europea per costringere le proprie banche ad aumentare i capitali propri al livello dei crediti a rischio, sostenendo che ciò danneggerebbe la ripresa dell'economia italiana.