Il ritorno dell'innovazione in Europa: la creatività guida la crescita dell'Italia

Bae ottiene un contratto per la vendita dei caccia Typhoon al Qatar, ma come impatterà sui futuri accordi?

- Le azioni Bae Systems hanno registrato un balzo importante ieri lunedì 11 dicembre alla Borsa di Londra alla notizia dell'accordo per la vendita al Qatar di 24 cacciabombardieri "Typhoon" firmato l'altroieri, domenica, a Doha dal ministro della Difesa britannico Gavin Williamson e dal suo collega qatariota Khalid bin Mohammad Al Attiyah: al programma di costruzione partecipano per un terzo ciascuno il gruppo britannico della difesa, il gigante aeronautico franco-tedesco Airbus e l'azienda italiana Leonardo (ex Finmeccanica, ndr). L'accordo comprende anche l'armamento con missili "Brimstone" e "Meteor" costruiti da Mbda, una compagnia anch'essa detenuta paritariamente da Bae Systems, Airbus e Leonardo, nonché la fornitura dei radar e dell'elettronica difensiva prodotti da Leonardo nei suoi stabilimenti britannici di Luton ed Edimburgo: includendo l'addestramento di tecnici e piloti qatarioti ed il supporto logistico, il contratto ha un valore complessivo di circa 6 miliardi di sterline (quasi 7 miliardi di euro, ndr). Il quotidiano "The Telegraph" nota tuttavia che l'acquisto dei "Typhoon" da parte del Qatar non è motivato dalle sue effettive necessità militari quanto piuttosto dal desiderio di quel paese di stringere i propri legami con i paesi occidentali per uscire dall'isolamento diplomatico in cui si trova: e ciò, secondo il "Telegraph", potrebbe avere un impatto negativo sulla sperata vendita di un secondo lotto di cacciabombardieri prodotti da Bae Systems all'Arabia Saudita, che appunto ha rotto le sue relazioni diplomatiche e commerciali con il Qatar a causa del sostegno offerto da quest'ultimo al movimento radicale islamico dei Fratelli musulmani.