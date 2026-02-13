I trafugatori di salme di oggi non pensano più al corredo funebre

Una volta si andava a rubare gli oggetti deposti nella tomba insieme al defunto, non viceversa

Ieri, a noi trafugatori di salme (antiche), è successo uno strano episodio. Si è trovato uno splendido corredo funebre, ma non la salma. Mai successa una cosa del genere. Di solito, chi faceva il nostro mestiere nei secoli, rubava il corredo, non viceversa. Ecco il ricco corredo. Da una stima, siamo sul milione di euro. 150 anfore di dimensioni da paura. Tanto che chi le ha viste per primo è scappato in preda al terrore. Uscito dal posto, ci ha avvertito per prepararci a vedere quelle vergogne. Mobili e arazzi, fabbricati e tessuti con metodo Porsche “omonimo”. Anelli con pietre di dubbia provenienza.