Le spoglie di Perseo e di suo fratello Marietto

Negli Anni 80 leggevi sui cartelloni pubblicitari: “Perseo! L’orologio delle Ferrovie”. Bene oggi, alle 10,30 abbiamo trovato le sue salme. Già lavate. Era nel tratto autostradale Barletta-Firenze. Nel rifacimento del manto stradale, c'è stato un crollo. Nelle voragine si intravedeva qualcosa. Gli operai sono scesi e con enorme stupore (ma nemmeno tanto), si sono imbattuti nelle spoglie, sia di Perseo che di suo fratello Marietto (pregiudicato in via definitiva). Chiaro, il ritrovamento che vale è: Perseo.