Le spoglie di Perseo e di suo fratello Marietto

Maurizio Milani

Negli Anni 80 leggevi sui cartelloni pubblicitari: “Perseo! L’orologio delle Ferrovie”. Bene oggi, alle 10,30 abbiamo trovato le sue salme. Già lavate. Era nel tratto autostradale Barletta-Firenze. Nel rifacimento del manto stradale, c'è stato un crollo. Nelle voragine si intravedeva qualcosa. Gli operai sono scesi e con enorme stupore (ma nemmeno tanto), si sono imbattuti nelle spoglie, sia di Perseo che di suo fratello Marietto (pregiudicato in via definitiva). Chiaro, il ritrovamento che vale è: Perseo.

  • Maurizio Milani

  • Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.

