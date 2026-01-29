Leggi il foglio

Il fallimento di una copertina dell'Uomo-Ragno bastonato da una rana

Maurizio Milani

L'incarico che mi è stato affidato dalla Marvel non è andato come sperato. E la collaborazione? Già interrotta

Stavo dipingendo una copertina dell’Uomo-Ragno N°76. La Marvel mi ha dato questo prestigioso incarico. Purtroppo. Ecco la lettera della direzione artistica Marvel, dopo aver visto la copertina da me creata: “Gent. signor Borlone, francamente siamo in difficoltà. Però inutile nascondere. La copertina è riprovevole. Anzi: non si era mai vista una copertina dell’Uomo-Ragno il cui protagonista viene preso a bastonate da una rana. Certo c’è la mutazione genetica. Parliamo di rana-toro: Ma è sempre un anfibio di non più di 5 kg. Se fosse stato nostro dipendente sarebbe stato licenziato. Siccome era un inizio di collaborazione, interrompiamo subito la stessa. A.D. Marvel Corp. Paul Stiller”.

  • Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.

