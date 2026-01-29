Il fallimento di una copertina dell'Uomo-Ragno bastonato da una rana

L'incarico che mi è stato affidato dalla Marvel non è andato come sperato. E la collaborazione? Già interrotta

Stavo dipingendo una copertina dell’Uomo-Ragno N°76. La Marvel mi ha dato questo prestigioso incarico. Purtroppo. Ecco la lettera della direzione artistica Marvel, dopo aver visto la copertina da me creata: “Gent. signor Borlone, francamente siamo in difficoltà. Però inutile nascondere. La copertina è riprovevole. Anzi: non si era mai vista una copertina dell’Uomo-Ragno il cui protagonista viene preso a bastonate da una rana. Certo c’è la mutazione genetica. Parliamo di rana-toro: Ma è sempre un anfibio di non più di 5 kg. Se fosse stato nostro dipendente sarebbe stato licenziato. Siccome era un inizio di collaborazione, interrompiamo subito la stessa. A.D. Marvel Corp. Paul Stiller”.