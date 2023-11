Telefonate transoceaniche tra colleghi

Ieri mi telefona il mio collega dell’obitorio di Huston (Texas): “Ciao! Volevo chiederti se partecipi al concorso per custode di obitorio di Las Vegas”.

“No! Figurati se mi sposto. Ma perché? Elton è andato in pensione?”.

“No! Si è sparato adesso. Ti parlo francamente, sono contento. Se c’eri tu vincevi il concorso, sei troppo competente. Così ho speranza di avere quell’ambito posto. Di mance prendi venti volte il salario del municipio”.

“Lo so! Amico mio, ti faccio un in bocca al lupo, fammi sapere. Sarei contento se vinci. Non bere prima del colloquio”.



Alcuni tentavano i concorsi interni al comune per andare in altro compartimento, ma non essendo raccomandati…