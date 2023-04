Le edicole sono sempre più belle

Il 95 per cento del materiale esposto sono settimane enigmistiche. Sia a Milano che a Tunisi

Edicole sempre più belle nascono in Milano e provincia. Curioso notare che il 95 per cento del materiale esposto sono settimane enigmistiche. Termine generico per indicare le migliaia di pubblicazioni tutte basate su rebus ecc. Una roba mai vista. Per curiosità sono andato a Tunisi per vedere un’edicola: uguale a noi. La maggior parte del materiale sono settimane enigmistiche (scritte in arabo). Non so perché qualcuna scritta in arabo non la vendono anche nelle edicole attorno alla stazione di Milano Lambrate.