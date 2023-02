In India chi viaggia sul tetto dei treni sono tutti Capricorno ascendente Leone

Sembra strano ma è così. Non escludo che anche in Europa ci sarà una deriva dei trasporti in tal senso. Il primo caso si è già verificato: l’Intercity Amburgo-Bratislava aveva sul tetto del locomotore due fratelli di Seul che su TikTok hanno fatto un milione di like

In India chi viaggia sulla cima dei treni per Bombay, di solito sono Capricorno ascendente Leone. Non escludo che anche in Europa ci sarà una deriva dei trasporti in tal senso, con l’Eurostar Parigi-Londra che avrà gente sopra i vagoni. Il primo caso si è già verificato ieri: l’Intercity Amburgo-Bratislava aveva sul tetto del locomotore due fratelli di Seul che su TikTok hanno fatto un milione di like. Oggi lo faccio anche io, sul locomotore di Trenord che da Milano Rogoredo va a Magenta. Mi filma in moto un amico che seguirà il convoglio.

Un altro dato interessante che merita una riflessione (molto bella): una genetista da Caltanissetta ha recentemente pubblicato su Astra questi dati. A Bologna il segno più diffuso è il Leone, a Forlì i Pesci (vedere elenco completo delle 500 città oggetto della ricerca sul sito del Foglio). A Philadelphia per esempio i Capricorno sono solo lo 0,5 per cento della popolazione. Per lo più donne anziane.

Infine il ministro Carlo Nordio (da me votato) ha dato disposizione a tutti i distretti giudiziari di far accedere al concorso in magistratura pari aspiranti per ogni segno zodiacale. Si era visto che prima vi era una prevalenza di candidati di orientamento comunista-marxista-leninista-trozkista. Anche per il Csm valgono nuove regole: sì ai Toro, no agli Acquario.