Giallo Zafferano è il miglior inserto italiano

Photo by David Klein on Unsplash

La miglior rivista italiana (e quindi d’Europa) è: Living! Che spazi abitativi, che vetrate luminose che danno sui giardini di ghiande! Che lampade che illuminano il cane! Che fotomodelle padrone di casa! Il marito è in viaggio a isole Capo Rizzuto. Lavora lì (almeno così fa credere alla bellissima moglie). Che cessi! O dovremmo chiamarle latrine? No! Zona igiene et digeritoio.

Giallo Zafferano invece è il miglior inserto di quotidiano italiano (e quindi d’Europa). Che piatti! Da non dormirci la notte: ghiande sgusciate e riempite di creme caramel, castagne tirate contro la casa di Lafayette (per questo bisogna andare in Dakota), zuppe che c’è da aver vergogna a farle. Se i vicini vengono a saperlo, si lamentano con l’amministratore del condominio, che essendo complice di chi ha cucinato il pastone, fa il doppio gioco. E fa bene. Ho tenuto tutti gli inserti di Giallo Zafferano. Come ho tenuto tutti quelli di: Io donna, Buone notizie, Beauty, Pianeta 2030. Tengo tutto. Ci penseranno quelli dell’ufficio sgomberi a portar via tale mole. Parliamo di 150 quintali tra libri e riviste (compresi tabloid british).