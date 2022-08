La foto da 26 milioni di like

Un'immagine che non ha niente di speciale ha fatto un numero spropositato di mi "piace",e non si capisce il perché. Sarà per lo sfondo?

Ieri una foto con 5 anziani ha fatto 26 milioni di like. E’ una foto normale: si vedono questi soggetti in piedi con il bocciodromo di Cremona sullo sfondo. Non sembrano 5 imbecilli, né ubriaconi. Sono pensionati, uno sui 170 chili. Forse è questa la curiosità? Non penso, perché quando è apparso in altre foto non ha mai fatto più di un centinaio di like.