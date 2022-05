Torniamo al pallone di stracci

Abbiamo impianti amazzonici, ma neanche, in Brasile ce li hanno moderni e funzionali. Per cui tanto vale passare alla palla di pezza

E’ uscita adesso la classifica Fifa delle nazioni con i migliori impianti di football. L’Italia è al 136esimo posto su 139 nazioni. Parliamo di uno dei campionati più importanti del pianeta che ha impianti amazzonici, ma peggio perché in Brasile hanno impianti moderni e funzionali. Noi si ha campi di Serie A dove tra una curva e l’altra ci sono 295 metri. Come sanno tutti, per via delle corsie dell’atletica. Cosa facciamo? Niente! Andiamo avanti così fino a che non giocheremo con il pallone di pezza. Cosa che sta avvenendo in alcuni campionati Figc minori. La squadra di casa ha un solo pallone. Se si buca, si termina la partita con pallone di stracci.