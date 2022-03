Licenziato? Meglio così, il mondo è pieno di occasioni

Almeno non mi ritrovo a casa a cuocere le uova. Quando entri in una casa e senti odore di uova sode, vuol dire che il soggetto se la passa male

Licenziato! Con questa parola (completa e bella) sono stato accolto nello stabilimento di mio papà. Chi mi annunciava la notizia era il delegato sindacale di zona. Io: “Fate bene!”. Lui: “Adesso non esageriamo! E’ sempre un licenziamento”. Io: “E allora? E’ giusto che le ditte, anche quelle in attivo, chiudano e chi si è visto si è visto…”. Lui: “Bravo! Vieni da noi come segretario provinciale”. Io: “Accetto! Passo domani. Adesso vado a pescare, ridere e scherzare sul molo di Bari vecchia”. Fortuna che me la sono cavata così e non mi ritrovo a casa a cuocere le uova. Quando entri in una casa e senti odore di uova sode, vuol dire che il soggetto se la passa male. E’ buona educazione comunque non chiedere: “Amico! Come andiamo a conti correnti, azioni, obbligazioni, dipinti del periodo neoclassico…?”. Infatti è buona norma far finta di niente.