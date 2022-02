Siamo andati a rompere le scatole alla tana dell'orso

Alcuni sostenevano non fosse in letargo, ma in giro a fare il deficiente. Avevano ragione?

Per vedere gli effetti dei cambiamenti atmosferici, ieri si è fatto un curioso esperimento. Siamo andati a rompere le palle alla tana dell’orso. Alcuni sostenevano non fosse in letargo, ma in giro a fare il deficiente. Si è allora messo un revolver sotto l’entrata della tana. Che è ricoperta di neve. Giustamente. Per qualche minuto niente. Poi si sente: bang bang! Si è sparato l’orso. Alcuni scienziati negazionisti si sono spaventati e sono scappati. Non si è tirato fuori l’orso, che era solo ferito di striscio e dopo averci salutato ha ripreso a dormire.