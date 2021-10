La centrale nucleare di Caorso è chiusa dal 1980: noi abbiamo fatto un comitato per riaprirla perché l'energia dev'essere pulita. Ora spaccheremo il lucchetto ai cancelli, entreremo qui dentro e metteremo in moto il reattore, anche se non siamo periti nucleari. Però su internet ho guardato come si fa. Nessun pericolo. Già stasera avremo l'energia pulita in provincia di Piacenza.



Maurizio Milani

Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.