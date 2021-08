Chi rifiuta il vaccino sarà confinato a Ponza

Obbligo di firma in caserma, perdita dei diritti civili, niente amici, internet o tv. Operatori sanitari no vax siete avvertiti

Integrazione all’ultimo decreto del governo. Tale parte del decreto deve rimanere segretissima… In merito all’obbligo di vaccinarsi degli operatori sanitari. Questo deve avvenire per forza. Chi persiste in tale atteggiamento oscurantista, avrà le seguenti conseguenze: confinamento all’isola di Ponza; obbligo di firma ogni giorno alle 19:30 presso la caserma sull’isola; perdita dei diritti civili (non potrà più votare “per sempre” né candidarsi a qualsiasi elezione); divieto di fare amicizia con gli isolani; divieto di guardare la televisione; divieto di usare internet; obbligo di tagliare l’erba sulle aiuole davanti alle sedi istituzionali dell’isola; diritto di qualsiasi cittadino o turista sull’isola di schernire l’operatore sanitario che non ha voluto fare il vaccino; perdita dei contributi Inps maturati (da quando ha iniziato a versarli).

