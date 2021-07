Brevetti in vendita

Photo by Ilaria Ghidini on Unsplash

Non lo sanno in molti, ma quello da bagnino è come una licenza commerciale: puoi cederlo, regalarlo… E magari ci si guadagna anche un appuntamento

Ogni tanto al mio bar (stazione Lambrate) c’è una barista nuova. Ecco ieri di cosa ho parlato. Io: “Sai se è aperta la piscina di via il Dromedario?”. Lei: “Sì! Vai a nuotare?”. Io “Sì! Prima anche in inverno. Tieni conto che avevo preso anche il brevetto per nuoto di salvamento”. Lei: “Bagnino”. Io: “Prima ho fatto il brevetto per acque interne, poi sono andato alla capitaneria di porto di Rimini”. Lei: “Come aiuto bagnino?”. Io: “No! Per sostenere l’esame per acque libere”. Lei: “In cosa consiste?”. Io: “Prova a remi incrociati sul moscone, recupero di manichino da 150 chili ancorato sul fondo, più altre cose che non mi sembra educato dire”. Lei: “Perché? Vorrei prendere anche io tale brevetto!”. Io: “Ma lascia stare! Ti vendo il mio! Tanto non lo uso”. Lei: “E’ regolare?”. Io: “Certo, è come una licenza commerciale, puoi cederla. Io te la regalo”. Lei: “Vai a casa a prenderla, dai!”. Io: “Sì!”.

Pubblicità