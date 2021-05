Una rivendicazione dei titolari di spettacoli viaggianti

Noi titolari di spettacoli viaggianti siamo stufi di stare fermi all’idroscalo di Milano. Se entro oggi non ci sbloccano per mettere giù il tendone a Venezia molliamo il bestiame in viale Forlanini. E’ un attimo trovarsi in centro fenicotteri, gazzelle di Thompson ecc. Diteci grazie che non molliamo (per ora) bisonte bianco e tigre del Bengala più pinguini reali alti 130 cm circa.

