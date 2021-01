Amore a Cesena

Viaggi in macchina e fidanzamenti

La città del mio grande amore è Cesena. Parliamo di 26 anni fa. Ci trovavamo in stazione. Arrivavo in macchina da Düsseldorf, stavamo insieme tutto il pomeriggio. Poi ripartivo per Düsseldorf. Appena dopo il Brennero mi veniva un colpo di sonno e sfasciavo la macchina. Chiamavo il concessionario e la davo in permuta. Ne ritiravo una nuova ed ero pronto per il viaggio dal mio amore. Purtroppo dopo neanche tanto fidanzamento mi ha lasciato. Doveva preparare l’esame di retorica poetica all’università. Voleva 30.

