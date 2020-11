Il destino fisso di un governatore lombardo

Per legge il governatore della regione più popolosa della nazione poi diventa capo dello stato. Attilio Fontana non fa eccezione. Certo, con questo metodo saranno sempre i presidenti della Lombardia a salire al Colle. Infatti stanno cambiando la legge. Ma finché c’è questa, si rispetta. Senza mancare di rispetto alla Suprema corte. L’iniziativa su cui sta lavorando Fontana è la più bella: valorizzare i laghi lombardi minori. Vediamo le numerose foto del presidente sul lago di Annone, di Pusiano ecc. Tanti non sanno che la Lombardia ha più di cinquecento laghi (compreso l’idroscalo di Milano che non è un lago, ma per me sì). Come densità di territorio batte la Finlandia; in pratica in Lombardia ogni 4 km c’è un lago. Un particolare riguardo va al lago di Varese. Infatti Attilio Fontana su Instagram ha molte foto lungo i 250 km di perimetro del lago. Il lago di Varese è ingiustamente considerato tra i meno turistici dei grandi laghi lombardi. Invece è il più bello.

