Morti nei bagni per puro turismo. È tradizione meneghina

A Milano gli ospiti sono avvisati: "Se vai in un pubblico gabinetto e trovi uno allungato, 99,99 per cento è un falso". Lo si fa per turismo. E se il cadavere è vero sempre turismo è

Tanti a Milano hanno l’abitudine di farsi trovare morti nei cessi. Di solito in quelli delle stazioni. Milano è la città al mondo con il numero più alto di questi casi. Si parla di 26 mila all’anno. Parliamoci chiaro, chi almeno una volta non si è fatto trovare morto (apposta) in una pubblica latrina?

È bello vedere la gente spaventarsi. Negli Hotel a Milano i turisti vengono avvisati. “Gentile cliente, se vai in un pubblico gabinetto e trovi uno allungato, 99,99 per cento è un falso”. È tradizione. Tanti turisti vengono apposta.

La seconda città al mondo dopo Milano (che fa così) è Tokyo. L’ultima è Cincinnati (Stati Uniti). Non è mai successo. O meglio, se lo trovi è veramente una salma. Ma chi dice che non sia stata messa lì apposta? Sempre per turismo.