Intanto che andavo al dormitorio sul tram a Milano c’era un signore della mia età che ripeteva: “È una ghiandola”. Dopo 10-12 volte gli faccio: “Scusi ma che tipo di ghiandole?”. Lui: “È una ghiandola!”. Una signora mi fa: “Lei non mi sembra tanto normale!”. Io: “Scusi, perché?”. Signora: “Ma cosa si rivolge a quel poveretto. Non vede che è una vittima della chiusura dei manicomi?”. Io: “Ha ragione. Andavano tenuti in piedi, anche per dare lavoro ai dipendenti”. Intanto il matto: “È una ghiandola”. Io: “Scusi, ma lei come fa a sapere che il matto fa riferimento a questo?”. Il giovane: “Penso di essere convinto”. Io: “Sì, ha ragione. Scendo, sono arrivato”. La signora: “Dove va di bello?”. Io: “In Comune a lamentarmi”. Il giovane: “Per cosa?”. Io: “Vogliono buttarmi fuori da casa mia perché non sono comunista”. Il giovane: “Sì, fanno così di solito”.

