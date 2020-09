Esproprio grillino alla Mille Miglia

La Mille Miglia, la più importante gara non competitiva di auto d’epoca, è bella. Quest’anno per la prima volta si fermerà in piazza Fratelli Cairoli a Codogno. Che bello! Un deputato grillino ha proposto: “Perché non facciamo un esproprio per pubblica utilità? Di tutte quelle auto, solo la Bugatti (15XE) vale 20 milioni di euro. Il totale delle partecipanti tra Aston Martin, Lotus, Lamborghini, Ferrari e Bentley vale come il pil del Ghana”. Risponde Giuliano Cazzola tramite lettera al Foglio: “Ma siete impazziti! Tanti sono collezionisti esteri, se gli rubate la macchina succede un incidente diplomatico con potenze straniere e arabe”.