Un colpo di sole molto completo

Come ragazzo ho sempre avuto il vizio di girare in campagna senza protezione. Parliamo in piena estate alle 14 del pomeriggio. Senza cappello, senz’acqua a 5-6 chilometri da casa. Vi lascio immaginare. Ieri mi è venuto “il colpo di sole”. Sono saltato per terra. Come colpo di sole è stato molto completo. Sono rimasto tramortito. Mi hanno trovato dopo giorni. Subito ho fatto causa al comune. Loro fanno: “Ma che ne sappiamo noi che un nostro concittadino si avventura in campagna da solo in balìa della calura”.