Lettera d'amore (con palma sul mare) a Rihanna

Gentile Rihanna, questa lettera è quella che avrei voluto scriverti la prima volta che ti ho visto. Ma non riuscivo. Sarà per l’emozione, sarà perché ero a Dubai a costruire la Palma sul mare (come manovale). Insomma, ho rinviato tutto a oggi. Però anche oggi cosa posso dirti? Ti piace la Palma in mezzo al mare che abbiamo costruito? E’ bellissima come te. Domani mi hanno chiamato per mettere qui delle piastrelle che si sono staccate da un palazzo non fatto da noi. A Milano. Come piastrelle sono molto belle. Non capisco come possano essere venute via in così poco tempo. Le hanno messe ieri. Comunque vado a vedere, se il lavoro non mi convince non lo svolgerò. Non vorrei che saltassero via anche le altre. Infatti il posatore che le ha posate è scappato. Non per il lavoro che ha fatto per Milano. Ma è fuggito da una donna. Sì, era stufo. Io di te invece non mi stancherò mai. Ti vedrò sempre sui videoclip che fai, sono i più belli. Oggi dovrei andare a demolire un box in zona Viale Ungheria a Milano. Come box è ancora bello. Non so perché mi hanno dato l’ordine di buttarlo giù. Ciao, scusa se ti ho parlato tanto del mio lavoro, ma ho solo quello.