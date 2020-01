Divieto di pesca

Bonaccini fisso. Fino alle elezioni l'Innamorato fisso Maurizio Milani si occuperà del candidato governatore del centrosinistra in Emilia-Romagna. Ogni giorno nel Foglio in edicola e sul foglio.it

Sto girando tutti i circoli Arci della provincia di Modena per dire: “Ragazzi sapete che se Bonaccini viene eletto vieta la pesca in acque interne in tutta la regione?”.

Delegato Fips (Pesca sportiva che fa parte del Coni con 15 milioni di iscritti): “Se lo fa, vuol dire che vuole far saltare l’Unione europea”.

Io: “Si spieghi meglio”.

Delegato Fips: “Noi iscritti alle varie federazioni di pesca in Europa siamo circa cento milioni, fermiamo i camion ai valichi, i camionisti che per il 99 per cento sono pescatori sportivi ci danno ragione. Alla fine i governi centrali cedono e non solo Bonaccini deve ritirare la legge, ma anche la Bce deve cambiare sede. Infatti dove è adesso diventerà la sede della Federazione europea pesca sportiva”.

Io: “E la Bce dove va?”.

Delegato Fips:”A Bologna, alla sede della regione”.

Tutti hanno applaudito, tranne due della “Lista Verde: No pesca, no caccia”.