Lettera d'amore multipla

Basta fingere, in questa rubrica le lettere d’amore che scrivo non sono (quasi) mai singole ma ne mando una uguale a quattro/cinque belle donne. Non sono mai stato scoperto perché tra loro non fanno commenti sulle lettere che ricevono (se c’è un pirla che le manda doppie). Ecco la lettera multipla di oggi che spedisco sia a Cameron Diaz che a Cindy Crawford, Anna Tatangelo e Jennifer Lopez.

Gentile (segue il nome dell’amata, almeno questo deve essere diverso. Ti immagini se Cameron Diaz riceve una lettera con inizio: Gentile Jennifer), sono un disoccupato europeo di anni 53. Vivo con i nonni a Budapest. Sono innamorato di lei da sempre. Siete la più bella donna dello show business mondiale. Vi amo. Un saluto sincero. Ps. Potremmo vederci oggi davanti al motel dove di solito siete ospite in città? Nel caso di risposta No! Vediamoci lo stesso davanti alla statua di Nelson a Birmingham. Ore pasti. Ciao Amore. Ps. Scusa se non ti ho detto la verità: abito a Pioltello (Milano). Tutto il resto è vero. Tranne che non lavoro. Si questo è vero. No neanche. Sono segretario locale dei Verdi tedeschi. Ciao. Amore. Tu dirai “Ma perché a Pioltello c’è una sede dei Verdi tedeschi?” Risposta: “Si! Perché non si può l’ho aperta adesso”. Ti ho scritto, baci.