Lettera d'amore a Melania Trump

Gentile Melania Trump,

sono un giornalista del Foglio innamorato di voi. Ieri hanno scoperto che non sono iscritto all’Ordine (ho sempre detto all’editore di sì) e giustamente mi hanno dato una multa di 750 mila euro. Non so se mi conviene pagarla. Forse scappo negli Stati Uniti. Lei che stato federale mi consiglia? A me piace il Sud Dakota. Qui potrei aprire un negozio e fidanzarmi con la commessa del negozio davanti. È molto bella. Però se vuole mi posso anche fidanzare con lei.