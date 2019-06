Proposte per la riforma dei programmi Rai

Oggi ho consegnato il provvedimento sui programmi Rai che la Lega presenterà in Commissione. I Cinque stelle hanno già detto che si asterranno. Ecco la mia proposta in breve. Tutti i talk show della Rai dove si vede l’ospite che parla inquadrato fisso e basta (tipo Mauro Corona) saranno spostati sulla radio. Parliamoci chiaro. Quello che dice Corona e Calenda è interessante, ma basta sentirlo. Anche perché vedere come sono vestiti sposta l’attenzione dal contenuto del discorso. Inoltre verrà invitato fisso a ogni trasmissione un esperto di bolidi spaziali per far crescere l’interesse e permettere alle coppie di innamorati di avere un attimo di romanticismo. Per quanto riguarda invece i tg invece nessun cambiamento.