Invito a Julia Roberts

Gentile Julia Roberts, come potatore del Bosco verticale a Milano mi trovo bene. Tutti i giorni c’è lavoro. A volte nel tagliare un ramo sfondo la finestra di un cliente, che essendo calciatore del Chelsea non c’è mai. A quel punto andiamo dentro e brindiamo, senza mancare di rispetto. Sono anche titolare di un vecchio orfanotrofio che uso come bed and breakfast. Vorrei averti ospite, non qui ma all’Hotel Gallia. Ti ho prenotato una stanza. Per far ciò ho speso tutti i miei risparmi. Ma sono cose amene, conta solo che io ti amo.