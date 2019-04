Come rompere i barometri

La prima volta che ho visto un barometro l’ho spaccato. E il padrone mi ha fatto causa. Io non mi sono presentato all’udienza perché non ho ricevuto alcuna comunicazione. Lo so, dicono che mi hanno mandato delle raccomandate, ma non ho visto nessuno quindi il fatto non sussiste. Poi scusa che dovevo dire? Era quello il luogo dove mettere un barometro? All’entrata di casa? Io andavo lì per chiedere se avevano vestiti usati.

Loro: “Un attimo che vediamo”. C’era il barometro e l’ho spaccato in due.

La signora: “Ma cosa ha fatto? Mi ha fatto fuori il barometro?”.

Io: “Ma che ne so!”.

Lei: “In ogni caso anche se non sa non è un motivo buono per fare questo”.

Io: “Sì ha ragione, lo porto ad aggiustare in comune”. Lei: “Ma guardi che in comune non sono bravi”. Io: “Senta ormai è rotto”. Lei: “Risponde per questo?”.

Io: “Certo. Nessun problema”.

E così ho continuato a chiedere vestiti usati in giro. Ma neanche.