Lettera completa e bella ad Annalisa Chirico

Bellissima Annalisa Chirico, anzi gentile (che non toglie la prima parola), sono stato contento di essere stato vicino a un tuo articolo con questa rubrica. Tutti al Foglio sanno che questa rubrica Innamorato fisso è sempre stata dedicata a te. Certo poi bisogna scrivere di altri argomenti tipo global warming o dell’elezione diretta dei pm come nell’Oregon (dove vivo).

Ti scrivo per dirti che appena giro canale e ti vedo mi fermo sempre a guardare la trasmissione in cui sei ospite sperando tu intervenga. Puoi dire a Mannoni di invitarti sempre a Linea notte? Anche alla Gruber e a Nemo e a Propaganda Live. E pure al programma che non mi ricordo il nome, quello di Formigli (il mio preferito).

Cara Annalisa, è giusto che io mi presenti. Sono un biologo marino italiano di 42 anni e sono fidanzato. Ho fatto una tesi sul pesce martello che, non perché l’ho fatta io, ma è considerata la più bella del mondo. Purtroppo ieri anche l’ultimo pesce martello si è estinto anche se forse ce ne sono ancora 1.200 esemplari all’isola di Terranova. Il problema è che i pesci martello dicono di non essere là per cui noi scienziati dobbiamo rispettare quello che dichiarano. Poco importa se a me sembrano pesci martelli molto completi.

Annalisa, veniamo a noi. Quando potremmo vederci per conoscerci e nel caso fidanzarci? Certo sarà difficile. Facciamo così: per adesso non ci vediamo, poi in seguito se a te va puoi venire a Malta dove andrò a vivere perché in Oregon non c’è il mare.

Scusa se non ti ho scritto prima ma viaggio molto anche perché nel tempo libero curo le coreografie delle curve per molte squadre di calcio. E scusa se non ti dico ti amo. Dovrebbe essere indicativo. Di solito lo dico a tutte.