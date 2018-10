Cosa c'è dietro il bluff degli spasimanti di Jennifer Lopez

Gentilissima Jennifer Lopez. Non avrei mai voluto dirvelo però 130 tuoi spasimanti con nomi diversi e da nazioni diverse non esistono. E’ giusto dirtelo. Sono sempre io. Tu amore dirai: “E allora? Ricevo 21.000 lettere d’amore al giorno ma sono sempre stata convinta che anche se si firmano diverso sono sempre quei 5.000-6.000 innamorati fissi”. Amore il tempo passa veloce e visto i mezzi che tu hai (jet privato) vediamoci adesso davanti allo Sheraton di Long Island. Lavoro lì come ragazzo dell’ascensore. A volte però mi spostano in magazzino ad aiutare Tom. Un bacio.